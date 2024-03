Skandaliczne zachowanie Rosjanina na korcie. Nieoczekiwany zwrot po apelacji

Andriej Rublow należy do grona tenisistów, którym emocje na korcie puszczają najczęściej. Rosjanin często zachowuje się w sposób kontrowersyjny, a nawet, tak jak miało to miejsce w Dubaju, wręcz skandaliczny. Nieoczekiwanie, mimo że jest w tym względzie recydywistą, postanowiono o złagodzeniu mu kary. Wg. ATP odebranie pieniędzy i rankingowych punktów byłoby nieadekwatne do przewinienia, którego się dopuścił.