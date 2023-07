Całe wydarzenie miało miejsce w czasie imprezy w stolicy Węgier. W 11. gemie przy stanie po 15 Shuai Zhang uderzyła piłkę blisko linii, ale został wywołany aut. Zawodniczka poprosiła o sprawdzenie sędzię Morgane Larę. Ta potwierdziła decyzję liniowego.

To był jednak dopiero początek całego zamieszania. Chinka nie mogła pogodzić się z tą decyzją i długo rozmawiała z sędzią, domagając się przyjścia na kort supervisora całego turnieju. Dwa punkty później, przy stanie po 30, doszło do kolejnego zamieszania. Toth podeszła i zamazała ślad, choć rywalka wołała do niej, żeby tego nie robiła.

Potem wywiązała się cała dyskusja, kilku kibiców obrażało Chinkę, która w końcu po zakończeniu gema rozpłakała się i poddała mecz.

Oświadczenie WTA. Kibice oburzeni

To zresztą nie był koniec "popisów" Toth, która po kreczu rywalki, wbrew zasadom przyjętym w tenisowym środowisku, ostentacyjnie cieszyła się z wygranej. To wywołało oburzenie w środowisku. Pod adresem węgierskiej zawodniczki posypały się gromy. Jej rywalki pisały o tym, że przegrała swoją reputację, jej zachowanie jest obrzydliwe, a Maria Sakkari posunęła się nawet do tego, by zażądać usunięcia jej z touru!

Do sprawy odniosła się także federacja WTA, która w nocy polskiego czasu wydała oświadczenie w tej sprawie.

W WTA obowiązuje zasada zerowej tolerancji dla rasizmu w jakiejkolwiek postaci. Niefortunny Incydent, który zdarzył się na turnieju Hungarian Grand Prix a także następujące po nim posty zostaną przebadane, a sytuacja rozwiązana ~ czytamy w oświadczeniu.

Nazwanie sprawy "niefortunnym incydentem" wywołało zrozumiałe oburzenie kibiców, którzy krytykowali WTA również za to, że jak zwykle skończy się tylko na "analizowaniu i rozwiązaniu", a nie na rzeczywistych działaniach. Zachowanie Toth wywołało tak duże oburzenie, że trudno będzie tę sprawę zamieść pod dywan.

Zawodniczka dolała oliwy do ognia

Spotkanie Toth z Zhang było niestety antyreklamą tenisowego savoir vivre'u, którym tak szczyci się ta dyscyplina. Nie dość, że Węgierka złośliwie zachowywała się w trakcie spotkania, co w połączeniu ze słabym sędziowaniem i reakcją kibiców, to jeszcze po tym, jak jej rywalka ze łzami w oczach się poddała, postanowiła ekspresyjnie celebrować zwycięstwo.

Na dodatek już po spotkaniu postanowiła zabrać głos w całej sprawie. I po raz kolejny dolała oliwy do ognia.

Nie rozumiem, dlaczego zrobiła z tego taki szum i chciała uchylić decyzję sędziego. Nie rozumiem, dlaczego tego nie zaakceptowała, ale narobiła sobie tym kłopotów ~ skomentowała Toth.

Kolejny ruch ponownie będzie należał do WTA. Tenisowa centrala będzie musiała podjąć jakieś kroki i najpewniej ukarze tenisistkę. Pytanie tylko, czy będzie to kara adekwatna do przewinienia.

