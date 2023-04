Skandaliczne słowa polityka. Obraził Djokovicia i jego rodzinę na antenie

Nie zorientował się, że jest na antenie. Nagle zaczął rzucać obelgami w Djokovicia i jego rodzinę

Djoković i jego rodzina to twarde s********y. Nasi ludzie doświadczają tego emocjonalnie, ale kiedy wchodzisz w biznes, to są tak zwarci jak Cyganie

Warto zaznaczyć, że nazwanie kogoś "Cyganem", to regionalna rasistowska obelga w Bośni i Hercegowinie. Media szybko podłapały temat - na krótko po wpadce Dodika głos zabral także poseł Nebojca Vukanoović. Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych wymowny wpis. "Wygląda na to, że zmarnowaliśmy ok. 25 milionów euro na turniej tenisowy i przybycie Djokovicia do Banja Luki, ponieważ Milorad Dodik obraził go mocno. Był nieostrożny, mówił różne rzeczy przed wejściem na antenę" - napisał.