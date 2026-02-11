Po błyskawicznym pożegnaniu się z turniejem ATP Montpellier, Hubert Hurkacz udał się do Holandii, aby tam powalczyć o punkty w nieco bardziej prestiżowych zmaganiach ATP Rotterdam. Niestety, polski tenisista równie szybko wypadł z drabinki tegorocznej edycji holenderskiego turnieju. Już w 1. rundzie trafił on bowiem na Aleksandra Bublika, który okupuje obecnie 10. pozycję w rankingu ATP.

Starcie Polaka z Kazachem zdecydowanie nie należało do tych, z gatunku jednostronnych. Losy dwóch z trzech rozegranych przez panów setów musiały rozstrzygnąć się w tie-breaku. Ostatecznie minimalnie lepszy okazał się jednak Bublik. Hurkacz miał szansę pokonać znacznie wyżej notowanego rywala, jednak zaprezentował on tego dnia bardzo nierówną formę.

Bublik uderzył w Hurkacza. Nie do wiary, co powiedział o Polaku

Brak wyraźnego rytmu w grze Polaka nie spodobał się rywalowi. Bublik powszechnie znany jest ze swojego niecodziennego, momentami wręcz skandalicznego stylu bycia. Nie inaczej zachował się on podczas starcia 1/16 finału ATP Rotterdam.

Rozwiń

W trakcie zaciętej rywalizacji z Hurkaczem, Aleksandr Bublik wypowiedział zdania, które mocno godzi w umiejętności rywala z kraju nad Wisłą. W wypowiedzi Kazacha nie zabrakło miejsca dla kilku wulgaryzmów oraz pochlebstw względem samego siebie.

"As, as, podwójny błąd, podwójny błąd, as, as... co to ku**a jest? I mówią, że to w mojej grze nie ma rytmu? Przy nim jestem pi*******m Djokoviciem" - skomentował Bublik. Moment wypowiadania tych słów nie umknął uwadze kamer. Dzięki temu nagranie ze skandalicznego incydentu błyskawicznie trafiło do sieci.

Warto przypomnieć, że w rozgrywanych równolegle zmaganiach deblowych Bublik oraz Hurkacz początkowo mieli wystąpić jako jeden z turniejowych duetów. Przed rozpoczęciem rywalizacji otrzymaliśmy jednak informację o zmianie par. Ostatecznie Bublik całkowicie zrezygnował z udziału w rywalizacji deblowej, natomiast Hurkacz przystąpił do rywalizacji wraz z Karenem Chaczanowem. Niestety duet Polaka pożegnał się z deblowym turniejem już na etapie 1/8 finału.

Hubert Hurkacz Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Aleksander Bublik AFP

Hubert Hurkacz BERTRAND GUAY / AFP AFP

Hubert Hurkacz - Alexander Bublik. Skrót meczu Polsat Sport