Skandaliczne sceny na US Open. Awantura z byłym tenisistą, wyzwiska i prowokacje

Do przykrej sytuacji doszło podczas kwalifikacji do turnieju wielkoszlemowego US Open. Na trybunach nagrano kłótnię jednego z kibiców z Viktorem Troickim, byłym serbskim tenisistą, a prywatnie kolegą Novaka Djokovicia. Troicki obserwował mecz młodego serbskiego zawodnika Hamada Medjedovicia z Chorwatem Borną Gojo, bowiem na co dzień współpracuje z Serbem.