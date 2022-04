Skandaliczna wypowiedź rosyjskiego decydenta. Oberwało się Brytyjczykom

Oprac.: Jakub Kędzior Tenis

Po wykluczeniu Rosjan i Białorusinów z Wimbledonu pojawiły się głosy, że może to nie być ostatnia impreza, do której zawodnicy z tych krajów nie zostaną dopuszczeni. Jednak od organizatorów Rolanda Garrosa płyną informacje, że oni na taki krok się nie zdecydują. Prezes Rosyjskiej Federacji Tenisowej (FTR) Szamil Tarpiszczew odniósł się do tego z zadowoleniem, przy okazji skandalicznie komentując decyzję organizatorów Wimbledonu.

Zdjęcie Szamil Tarpiszczew i Maria Szarapowa / AFP/NATALIA KOLESNIKOVA / AFP