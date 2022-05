Skandaliczna wypowiedź. Prezes rosyjskiej federacji krytykuje Ukrainkę

Ukraińska tenisistka, Jelina Switolina, zaapelowała do swoich rosyjskich i białoruskich kolegów po fachu o wyrażenie jasnego stanowiska, co do wydarzeń dziejących się w jej kraju. Skrytykował ją za to prezes Rosyjskiej Federacji Tenisowej, Szamil Tarpiszczew.

Zdjęcie Elina Switolina / Jam Media / Contributor / Getty Images