Paula Badosa zakończony w niedzielę turniej WTA 1000 w Pekinie może zaliczyć do udanych. Reprezentantka Hiszpanii spisała się wyśmienicie, docierając aż do półfinału. Co więcej, postawiła się w nim późniejszej triumfatorce - Cori "Coco" Gauff, tocząc zacięty, trzysetowy pojedynek, wygrany ostatecznie 4:6, 6:4, 6:2 przez zawodniczkę ze Stanów Zjednoczonych.