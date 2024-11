Skandal w WTA Finals. Dziennikarz obraził rywalkę Świątek. Wymowna odpowiedź

W sobotni wieczór polskiego czasu oficjalnie zakończył się sezon 2024 w cyklu WTA. Po tytuł w zmaganiach Finals sięgnęła Coco Gauff, która w trzymającym do końca w napięciu finale pokonała Qinwen Zheng. Chinka dzień wcześniej mierzyła się z Barborą Krejcikovą. Czeszka do końca walczyła o przepustkę do najlepszej czwórki z Igą Świątek. Obie zanotowały dwa zwycięstwa i jedną porażkę, w związku z czym decydował bilans setów. Korzystniejszy miała przedstawicielka naszych południowych sąsiadów.

