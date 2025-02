Skandal w świecie tenisa. Nick Kyrgios nie wytrzymał. "Szaleństwo"

Dość sceptycznie do tematu podchodził m.in. Nick Kyrgios. Znany z licznych kontrowersji tenisista nie miał zamiaru gryźć się wówczas w język i powiedział, co sądzi o wpadkach dopingowych w świecie tenisa. "Nie mam nic do Igi. Po prostu uważam, że wszyscy powinni mieć równe szanse i to mnie wkurza. Im wydaje się, że mają przewagę, bo są po prostu bogami, a potem biorą te wszystkie inne leki poprawiające wydajność. Kiedy już zostaniesz złapany, nie możesz zachowywać się jak ofiara" - stwierdził, cytowany przez media na całym świecie.