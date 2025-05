Rozgrywki WTA Rzym obfitują wręcz w liczne niespodzianki i zwroty akcji, lecz niestety dochodzi w nich również do skandali. W centrum jednego z nich znalazła się Aryna Sabalenka. W trakcie meczu z Qinwen Zheng, który skończył się porażką, Białorusinka w pewnym momencie straciła nad sobą panowanie i w wulgarnych słowach zwróciła się do jednego z kibiców, którzy krzyczał w jej stronę. To nie pierwszy tego typu incydent w Rzymie, co skończyć się może dożywotnim wykluczeniem.