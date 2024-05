Skandal w Paryżu, tenisista uderzył kobietę na widowni. "Proszę o wybaczenie"

Po wygraniu dwóch setów Francuz nie był w stanie postawić kropki nad "i". Kolejne rozdanie przegrał, a w czwartym jego rywal prowadził już 4:1. To wtedy 22-letni tenisista z pełnym impetem uderzył piłkę umyślnie poza kort . Ta z ogromną siłą trafiła w siedzącą na widowni kobietę. Na szczęście trafiła w kolano.

Atmane posypuje głowę popiołem. Przeprasza i składa uderzonej kobiecie "ofertę"

Spotkanie wznowiono po kwadransie. Rozkojarzony Atmane nie dał rady odwrócić losów spotkania i zszedł z kortu pokonany . W żaden sposób nie odniósł się do swojego zachowania.

Odezwał się dopiero we wtorek. W poście zamieszczonym na Instagramie tłumaczy się chwilą frustracji. I nareszcie przeprasza .

"Oczywiście w pierwszej chwili chciałem pójść i przeprosić, ale byłem tak zszokowany i zdezorientowany swoim zachowaniem, że żadna reakcja nie przyszła mi do głowy. To było jak utrata przytomności, podczas której mój mózg się wyłącza i nie mogę myśleć o niczym innym. To wszystko" - napisał Atmane.