Skandal w meczu Rosjanek. Wyproszono fankę z flagą Ukrainy

Oprac.: Michał Przybycień Tenis

Do skandalu doszło w meczu eliminacji do turnieju WTA w Cincinnati. Podczas meczu dwóch rosyjskich tenisistek, z trybun wyproszono kibickę z ukraińską flagą. Nagranie, ukazujące to zdarzenie udostępniła w sieciach społecznościowych ukraińska tenisistka, Marta Kostjuk.

Zdjęcie Ukraińska fanka, została poproszona przez sędzię, o opuszczenie trybun / Twitter/TrashyTennis /