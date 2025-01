Skandal w meczu Polki, tak zachowała się Rosjanka. "Zamknij się albo się wynieś"

Mirra Andriejewa wygrała pierwszego seta w meczu z Magdaleną Fręch, a później na korcie doszło do zwrotu akcji. Polka świetnie radziła sobie w drugiej partii, co wyraźnie sfrustrowało Rosjankę, która przestała panować nad emocjami. Najpierw odbiła mocno piłkę, za co dostała ostrzeżenie od sędziego, później z kolei zaczęła wykrzykiwać w stronę trybun.