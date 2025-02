Skandal w Dubaju, Raducanu we łzach. WTA reaguje. Już wiadomo, co się stało

Już wiadomo, z jakiego powodu Emma Raducanu podeszła do sędzi i rozpłakała się na korcie podczas jej pojedynku na turnieju w Dubaju z Karoliną Muchovą. WTA w swoim oficjalnym oświadczeniu poinformowało o obecności mężczyzny, który wykazywał obsesyjne zachowanie względem Brytyjki. Mistrzyni US Open podczas zawodów bała się o swoje bezpieczeństwo do tego stopnia, że strach uniemożliwił jej dalszą grę.