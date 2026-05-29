Skandal tuż przed meczem Świątek z LInette. Minęło zaledwie 6 minut gry

Na największych tenisowych arenach w Paryżu nie była w poprzednich latach takich sytuacji. Nie minął jeszcze tydzień tegorocznego Wielkiego Szlema, a mamy już co najmniej trzy skandaliczne sytuacje, które kończą się upadkami zawodnika i zawodniczek. A nie wynikają z ich błędów.

Trzy dni temu, podczas treningu, nogę w stawie skokowym skręcił Alexander Blocks - przez zwiniętą plandekę, która znajdowała się jeszcze przed ogrodzeniem. I oddał walkowerem starcie z Joao Fonsecą - jego trener zapowiedział, że niewykluczone jest żądanie odszkodowania od organizatorów Rolanda Garrosa.

W czwartek o kostkę reklamową Lacoste zahaczyła z kolei Katie Boulter, która rywalizowała o trzecią rundę z Anstazją Potapową.

"Takie rzeczy muszą się skończył, następnym razem mogę nie mieć tyle szczęścia" - napisała w mediach społecznościowych.

Nie minęła nawet doba, a jeszcze gorszy był finał podobnego zajścia z udziałem Turczynki Zeynep Sonmez na korcie numer 6.

Roland Garros. Deblowa potyczka w Paryżu. Fatalny upadek Zeynep Sonmez

Rywalizacja na niemal wszystkich obiektach w Paryżu zaczęła się o godz. 11 - wyjątkiem był tu tylko Court Philippe Chatrier, na nim Iga Świątek i Magda Linette zaczęły swoją potyczkę po godz. 12.

Na korcie numer 6 zaczęło się zaś spotkanie w deblu kobiet: Anhelina Kalinina i Dajana Jastremska rywalizowały z niemiecko-turecką parą: Zeynep Sonmez - Tatjana Maria. Ukrainki prowadziły 2:0 i 15-0, gdy kończyła się szósta minuta gry. W kolejnej akcji Sonmez próbowała odbić piłkę, która już ją minęła. I biegnąc w kierunklu ogrodzenia, za linią końcową, zahaczyła o kostkę reklamową Lacoste. Upadła, uderzyła kolanami najpierw w płot, później o ziemię. Upadła i nie mogła się podnieść.

Momentalnie przy niej pojawiła się Maria, a za chwilę - sędzia tego spotkania Aurélie Tourte. Później zaś lekarze, którzy byli w pobliżu. Sonmez zdołała dojść na ławkę, tam miała opatrywane kolana. I pokazywała, że nie jest dobrze.

Ostatecznie do gry już nie wróciła, obie z Tatjaną Marią musiały się poddać. Dziennikarze "The Atletic" próbowali uzyskać komentarz od rzecznika Francuskiej Federacji Tenisowej, dotąd się nie udało.

Podobnie jak nie było odpowiedzi ze strony Lacoste, czy firmie zależy na takiej reklamie.

