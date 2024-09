Skandal na US Open, Rosjanka ucierpiała. A potem zwrot akcji na jej niekorzyść, odpada

Ostatni mecz trzeciej rundy singla kobiet na US Open będzie zapamiętany niekoniecznie ze względów czysto sportowych, a z tego, co wydarzyło się w trakcie meczu pomiędzy Beatriz Haddad Maią i Anną Kalinską. Podczas jednej z wymian doszło do kontrowersji, którą miał rozstrzygnąć tenisowy VAR. Pani arbiter obejrzała powtórkę i... podjęła błędną decyzję, co pokazały kamery telewizyjne. Ucierpiała na tym Rosjanka, która straciła punkt. Później Brazylijka odwróciła losy spotkania.