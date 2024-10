Skandal na korcie, zwyzywał sędziego. "Straszne". Możliwa dotkliwa kara

Spotkanie w Szanghaju rozpoczęło się po myśli 17. zawodnika rankingu ATP, który wygrał pierwszego seta 7:5. W drugiej partii górą był już jednak Roman Safiullin (7:5), który później poszedł za ciosem, wygrywając po tie-breaku także decydującego seta. I tak po nieco ponad trzygodzinnym pojedynku awansował do 1/8 finału, gdzie czeka go starcie z Serbem Novakiej Djokoviciem.

Tuż po meczu na korcie doszło do skandalu. Frances Tiafoe najpierw zgodnie z dobrym zwyczajem podszedł do siatki i podał rękę rywalowi. Później jednak, zamiast zrobić to samo względem arbitra - którym był Jimmy Pinoargote - Amerykanin zwrócił się w jego stronę, wykrzykując kilka wulgaryzmów. Obraził go także, sugerując przy tym, że ten wpłynął na wynik spotkania.