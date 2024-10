Podczas finału turnieju ATP 500 w Wiedniu pomiędzy Jackiem Draperem i Karenem Chaczanowem doszło do skandalu. W trakcie pierwszego seta jeden z fanów zaatakował rosyjskiego tenisistę, wyzywając go. Na te zdarzenia natychmiast zareagował sędzia i wzywając ochronę, poprosił o wyrzucenie agresywnego kibica z trybun. Ostatecznie górą w całym spotkaniu był 22-letni Brytyjczyk i to on sięgnął po tytuł, zwyciężając w dwóch setach 6:4, 7:5.