W organizmie 21-letniej reprezentantki Rosji wykryto meldonium. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu antydopingowego, tenisistka została zawieszona na okres 3 lat. Demina broniła się, twierdząc, że do zażycia leku namówił ją trener.

Elizaveta Demina przyjmowała doping za namową trenera?

Według tłumaczeń 21-letniej zawodniczki z Rosji, to właśnie jej trener Aleksiej Roznow nakłonił ją do przyjmowania dopingu.

Trener udzielał mi wielu rad. (...) Dwa miesiące przed turniejem w Kazaniu powiedział: musisz kupić mildronat. Zapewnił, że przyjmują go wszyscy zawodowi sportowcy. Dodał, że jakby co, wystarczy wypić kieliszek szampana i wszystko będzie dobrze - przyznała w rozmowie z portalem Match TV.

Mildronat to lek zawierający meldonium. W sporcie ten związek chemiczny wykorzystywany jest m.in. do podniesienia wydolności serca. Meldonium jest środkiem oficjalnie zakazanym przez WADA od 2016 roku. To właśnie za stosowanie tego środka zawieszono m.in. znaną tenisistkę Marię Szarapową .

Roznow odpowiedział na zarzuty

Aleksiej Roznow niemal od razu odpowiedział na zarzuty swojej podopiecznej. W rozmowie z mediami powiedział wprost, że nie ma nic wspólnego z aferą dopingową.

Gdy zakończono postępowanie, prawnik powiedział jej, że jedynym sposobem na skrócenie kary jest przyznanie przez zawodniczkę, że przyjmowała doping za zgodą trenera. I dlatego tak mówi. Nic jej nie oferowałem, do niczego nie nakłaniałem. Lek został jej przepisany przez lekarza w 2019 roku - powiedział.

Trzyletni okres zawieszenia Deminy rozpoczął się 21 stycznia 2022.

Szarapowa nie była pierwsza. Doping w tenisie

