Sinner zepchnięty ze szczytu. I to przez kogo. Jest nowy lider rankingu

Alcaraz wyprzedził Sinnera. Może zbudować sporą zaliczkę

Wcześniej Sinner zdążył jeszcze dopisać do swojego CV kolejny sukces. Włoski tenisista bowiem był najlepszym z zawodników, którzy rozpoczęli rywalizację w australijskim Wielkim Szlemie, a więc Australian Open. Włoch obronił tytuł, co pozwoliło mu dopisać 2000 punktów w rankingu ATP Race. Wydawało się, że być może otwiera się nawet szansa dla Carlosa Alcaraza i Alexandra Zvereva , aby wyprzedzić Sinnera w tym głównym rankingu ATP, a nie jedynie za rok 2025.

Do tego jednak wciąż bardzo daleko. Włoch mimo swoich absencji na etapie kwietnia ma na koncie niecałe 10 tysięcy punktów. Alcaraz i Zverev nie przekraczają nawet granicy 8 tysięcy punktów. Forma hiszpańskiego geniusza wyraźnie jednak rośnie, co widać podczas turnieju ATP 1000 w Monte Carlo. 21-latek w sobotę 12 kwietnia zapewnił sobie awans do finału imprezy w księstwie i jeśli go wygra, wyprzedzi Zvereva i zbliży się do Sinnera na odległość nieco ponad dwóch tysięcy oczek.