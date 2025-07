Sinner wygrał Wimbledon, a potem taki komunikat. Włoch rezygnuje z dużego turnieju

Przed startem Wimbledonu wydawało się, że być może Alcaraz nieco zmniejszy swoją stratę do nieco starszego kolegi z kortów. Po tym, jak Sinner awansował do finału jasne stało się jednak, że to on wyjedzie z Londynu, powiększając swoją przewagę, mimo aż trzech miesięcy przerwy z powodu zawieszenia. Finał był dość jednostronny i wyraźnie lepszym z tej dwójki tym razem był Włoch, który dołożył 1600 punktów, z kolei Alcaraz stracił 700. W nadchodzącej części sezonu Sinner jest w trudniejszej sytuacji, jeśli chodzi o ranking.