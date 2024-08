Sinner "uniewinniony", kibice wydali swój werdykt. W mediach burza. "Podwójne standardy"

Dopiero po wielu miesiącach do mediów dotarła informacja o antydopingowej "wpadce" Jannika Sinnera . Próbki pobrane od lidera rankingu ATP w marcu w trakcie Indian Wells wykazały obecność niedozwolonej substancji - clostebolu . Mimo to nie dość, że tenisista uniknął zawieszenia, to od tamtej pory świętował m.in. zdobycie tytułów w Halle, czy Cincinnati.

Sinner dwukrotnie nie przeszedł testów antydopingowych. Milczenie trwało miesiące

Kibice oburzeni werdyktem ws. lidera rankingu ATP. Grzmią o "podwójnych standardach"

"Dlaczego niektórzy zawodnicy są zawieszeni po oblaniu jednego testu antydopingowego, a tutaj była kompletna cisza aż do dzisiaj po dwóch oblanych testach? Nawet jeśli koniec końców wszystko zostało wytłumaczone, nie uważam, żeby postąpiono fair, porównując do tego, z czym mierzyli się inni, jak Halep " - dziwił się inny.

"To kompletny żart i brak sprawiedliwości. On powinien zostać zawieszony. Zniszczyli karierę Halep. Gdyby to był Djoković, na pewno zostałby w związku z tym zawieszony" - podobnych komentarzy było mnóstwo. Nie brakowało jednak także tych przychylnych Sinnerowi. Część kibiców cieszyła się, że Włoch został uniewinniony i życzyła mu triumfu w zbliżającym się US Open.