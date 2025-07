Sinner kompletnie zaskoczył przed US Open. Pilny komunikat, znów doszło do zmiany

Po zakończeniu przymusowego wolnego od tenisa reprezentant Italii wrócił jednak do ścisłej czołówki. Dobitnie pokazały to ostatnie dwa Wielkie Szlemy, które kończył na etapie finału. W Roland Garrosie lepszy okazał się Carlos Alcaraz, lecz podczas Wimbledonu doszło do skutecznego rewanżu. Wydawało się więc, że Jannik Sinner doskonale radzi sobie bez Umberto Ferrera. No właśnie, wydawało. 23-latek zaskoczył środowisko i w środę przywrócił specjalistę do swojego sztabu. Włoch poinformował o tym kibiców w specjalnym komunikacie.