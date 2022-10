Simona Halep zawieszona. Zawodniczka odniosła się do oskarżeń

Organizacja International Tennis Integrity Agency (ITIA) poinformowała o zawieszeniu tenisistki. W organizmie Rumunki znaleziono Roxadustat.

Materiał pobrano podczas US Open. Próbka B potwierdziła wynik próbki A.

Sama Halep odniosła się do całego zamieszania. Wydała oświadczenie, w którym napisałą, że nigdy, świadomie, nie zażyła żadnych niedozwolonych substancji. Stwierdziła też, że ilość niedozwolonej substancji była "ekstremalnie niska". Zapowiedziała również "walkę o prawdę".

Oświadczenie Simony Halep:

Dzisiaj rozpoczął się najważniejszy mecz w moim życiu; walka o prawdę. Zostałam powiadomiona o pozytywnym wyniku testu antydopingowego i wykryciu ekstremalnie małej dawki Roxadustatu. To największy szok w moim życiu.

Przez całą karierę, nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby oszukiwać, jest to całkowicie sprzeczne z wartościami, które chcę przekazywać. W obliczu takiej niesprawiedliwej sytuacji czuję się zdezorientowana i zawiedziona.

Będę walczyć do końca, żeby udowodnić, że nigdy, świadomie, nie brałam żadnych zakazanych substancji i wierzę, że prędzej, czy później, prawda ujrzy światło dzienne.

Nie chodzi o tytuły, czy pieniądze. Chodzi o honor i miłość do tenisa, która towarzyszyła mi przez 25 lat.

