Simona Halep i jej dopingowa wpadka. Co wiadomo o problematycznej substancji?

Świat tenisowy poruszyła wiadomość o dopingowej wpadce Simony Halep. Rumuńska tenisistka, była liderka rankingu WTA, została tymczasowo zawieszona, bo w pobranej od niej podczas US Open próbce wykryto zakazaną substancję.

Dopingowa wpadka Simony Halep. O jaką substancję chodzi?

Dla tych, którzy chcą zrozumieć, czym dokładnie jest Roxadustat, czyli substancja wykryta w przypadku Halep, z pomocą przychodzi analiza wykonana przez hiszpański dziennik "As".

Jak podkreślają Hiszpanie, substancja ta jest stosowana przede wszystkim u pacjentów z anemią. Ma zwiększać produkcję czerwonych krwinek, czyli w praktyce ułatwiać transport tlenu we krwi. "W sporcie to oznacza większą wytrzymałość i zdolność regeneracji" - zwraca uwagę "As".

Jednocześnie substancję tę przyjmuje się doustnie, a nie poprzez zastrzyki.

Od razu podniosły się głosy, że - zważywszy o jaką substancję chodzi - w porównaniu z sytuacją Halep, to nawet dopingowe problemy Marii Szarapowej nie wyglądały aż tak poważnie.

