Sierhij Stachowski i Ołeksandr Dołgopołow - tenisiści na froncie

- Czy boję się, że zginę? Nie myślę o tym. Przecież wszyscy nie zginiemy, nikt nie wie, co się wydarzy, to dlaczego myśleć o najgorszym? - mówił po dwóch tygodniach wojny Stachowski.

Stachowski zostawił rodzinę i pojechał na wojnę

24 lutego odpoczywał w Dubaju z rodziną - żoną i trójką dzieci. Kiedy dowiedział się o ataku na Ukrainę nie wahał się ani chwili. Z Dubaju przyleciał do Budapesztu. Tam zostawił rodzinę. W Bratysławie odebrał od woluntariuszy pakiet wojskowy, głównie kamizelki kuloodporne. Przekroczył granicę słowacko-ukraińską i w półtora dnia dotarł do Kijowa.

Śmierć czyha na niego każdego dnia

Walczy na froncie. Ostatnio uczestniczył w walkach o Bachmut . Widzi okropieństwa wojny. Jest tam, gdzie Rosjanie wysłali największych oprawców - grupę Wagnera, zwolnionych z więzień kryminalistów. - Oglądanie martwych ciał nie ma już dla nas znaczenia. Powiedzmy, że przyzwyczailiśmy się do tego. Niestety, człowiek potrafi zaadaptować się, więc dostosowaliśmy się do bombardowań, strachu, śmierci - opowiadał.

Oglądanie martwych ciał nie ma już dla nas znaczenia. Powiedzmy, że przyzwyczailiśmy się do tego. Niestety, człowiek potrafi zaadaptować się, więc dostosowaliśmy się do bombardowań, strachu, śmierci.

Dołgopołow jest w wojskach współpracujących z wywiadem

Ale ani świetna sytuacja materialna, ani choroba nie powstrzymały go, by pójść walczyć w obronie kraju. W połowie marca 2022 roku odbył w Turcji tygodniowy kurs strzelecki. Aby się doskonalić wynajął strzelnicę i byłego żołnierza jako instruktora. To sportowiec. Wie, że bez treningu i przygotowania nie można przystąpić do walki. Dziś Dołgopołow jest operatorem drona w jednostce współpracującej z wywiadem.