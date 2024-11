Karol Drzewiecki i Piotr Matuszewski grali o tytuł w challengerze ATP 75 w Guayaquil. Tie-break w drugim secie

Dlaczego "pechowa niemoc"? Na początku stycznia wspólnie wygrali turniej w portugalskim Oeiras, idealnie weszli w 2024 roku. A później aż siedem razy dochodzili do decydujących pojedynków w challengerach - i zawsze je przegrywali. Mieli czasem piłki meczowe, w Braszowie aż pięć, ale jakoś tego decydującego ciosu zadać nie potrafili. Jeszcze Matuszewski w międzyczasie wygra dwa turnieje z innymi partnerami, ale Drzewiecki tego szczęścia przez 10 miesięcy nie doświadczył. I w końcu to on przeprowadził kluczową akcję meczu.

W drugim secie Matuszewski z Drzewieckim wszystko już mieli w swoich rękach, przełamali do zera rywali w piątym gemie, objęli prowadzenie 3:2. By za chwilę swój atut stracić. Doszło więc do tie-breaka, w nim jednak mieli sytuację pod kontrolą. Z zaliczką mini breaka prowadzili 5:2, gdy najpierw Matuszewski popisał się kapitalnym returnem w okolice końcowej linii, a za chwilę Drzewiecki zakończył mecz atakiem po prostej, myląc rywala przy siatce. Tak samo zresztą, jak uczynił to w półfinale.