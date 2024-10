Siedem gemów i koniec. Krecz w meczu Magdy Linette, dramat na korcie w Wuhan

Magda Linette dobrze czuje się w azjatyckich zmaganiach, co potwierdziła wczorajszym występem przeciwko Ludmile Samsonowej. Do momentu rozegrania tego starcia Polka miała bezpośredni bilans wynoszący 0-3 w potyczkach z Rosjanką. Podczas meczu pierwszej rundy WTA 1000 w Wuhan nadeszło jednak przełamanie złej passy. I to w jakim stylu! Poznanianka grała bardzo solidnie przez cały mecz i prowokowała rywalkę do błędów. Pojedynek zakończył się rezultatem 6:2, 6:2 na korzyść naszej tenisistki.

Reklama