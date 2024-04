Siedem asów Polki i nareszcie jest awans. Na ten sukces czekała 7 miesięcy

Rok do roku w przypadku Weroniki Falkowskiej to niemal niebo a ziemia. W kwietniu 2023 roku doszło do półfinału turnieju ITF w Santa Margherita di Pula, pokonała m.in. Fionę Ferro, niegdyś 39. rakietę świata, obecnie wciąż wśród 150 najlepszych tenisistek. A z Sardynii poleciała do Astany, by pod nieobecność Igi Świątek być drugą rakietą polskiej reprezentacji. Przegrała 3:6, 4:6 z Jeleną Rybakiną, ale i tak postawiła Kazaszce ciut większy opór niż Magda Linette.

Reklama