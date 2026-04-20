Show Sabalenki w Madrycie. Nie mogli oderwać od niej wzroku

Aryna Sabalenka pod koniec października 2024 roku objęła prowadzenie w światowym rankingu kobiecego tenisa i od tamtej pory utrzymuje się na szczycie zestawienia najlepszych zawodniczek WTA Tour. Białorusinka jako główna promotorka uprawianej przez siebie dyscypliny spisuje się znakomicie - zarówno na korcie, jak i poza nim. Na swoim koncie ma okładki znanych na całym świecie magazynów, współprace z topowymi markami oraz imponujące osiągnięcia sportowe, w tym aż cztery tytułu wielkoszlemowe.

Aryna Sabalenka na Laureus World Sports Awards 2026. Co za stylizacja

Sukcesy pochodzącej z Mińska zawodniczki zostały docenione - podobnie jak w roku ubiegłym znalazła się ona bowiem w szóstce nominowanych do tytułu najlepszej sportsmenki świata w plebiscycie Laureus World Sports Awards. Tym razem o statuetkę walczyć jej przyszło z Melissą Jefferson-Wooden, Katie Ledecky, Aitaną Bonmati, Faith Kipyegon i Sydney McLaughlin-Levrone.

Tegoroczna edycja Laureus World Sports Awards zaplanowana została na poniedziałek, 20 kwietnia. Jako jedna z nominowanych Aryna Sabalenka nie mogła ominąć tej imprezy. W poniedziałkowy wieczór liderka światowego rankingu kobiecego tenisa zameldowała się w Celibes Palace w Madrycie i od razu przyciągnęła uwagę wszystkich obecnych. 27-latka postawiła bowiem na olśniewającą stylizację - maxi sukienkę z cekinów z jednym rękawem. Swój "look" uzupełniła srebrną torebką i biżuterią.

Białorusinka na czerwonym dywanie zameldowała się z szerokim uśmiechem na twarzy i zaraz po tym, jak wysiadła z auta, ruszyła w kierunku zgromadzonych na miejscu kibiców, aby zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia i rozdać autografy.

Na imprezie w Madrycie zameldowało się więcej przedstawicieli tenisa, w tym Carlos Alcaraz, Jasmine Paolini, a także Novak Djoković, który w ten wieczór wcieli się w rolę współprowadzącego.

Aryna Sabalenka AFP

Aryna Sabalenka FAYEZ NURELDINE AFP

Aryna Sabalenka William West AFP

