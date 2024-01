Show Chwalińskiej, faworytka nawet nie mrugnęła. 150 miejsc w rankingu nie miało znaczenia

Menedżer Chwalińskiej Piotr Szczypka mówił Interii w grudniu , że tenisistka BKT Advantage Bielsko-Biała jest wreszcie w pełni zdrowa i liczy na to, że wkrótce zacznie wspinać się w rankingu WTA . Po kontuzji spadła w nim aż o czterysta pozycji, latem zeszłego roku była już w połowie szóstej setki. Teraz znajduje się o 200 miejsce wyżej, ale to zdecydowanie nie oddaje możliwości byłej partnerki deblowej Igi Świątek w czasach juniorskich.

Styczeń Chwalińska, według pierwszych planów, miała spędzić w Azji - chciała zagrać w dwóch turniejach ITF w Tajlandii, później w challengerze WTA 125 w Wietnamie i wreszcie w WTA 250 w Hua Hin, zapewne w eliminacjach. Wszędzie - korzystając z zamrożonego rankingu . Po niezbyt udanych dwóch pierwszych turniejach - sukcesem był tylko awans do finału debla - wróciła do Europy, zresztą turniej w Da Nang został odwołany. I w Porto błysnęła - na takie przełamanie czekała od sierpniowego challengera w Kozerkach.

Słowenka była faworytką, jest zdecydowanie wyżej w rankingu. Trzy tygodnie temu wygrała prestiżowy turniej

Dzięki pokonaniu Erjavec Chwalińska awansowała już w wirtualnym rankingu WTA na 318. miejsce, a jeśli wygra też półfinał - powinna po długiej przerwie wrócić do TOP 300 . Będzie miała 231 punktów, dokładnie tyle, co słynna Emma Raducanu .

Zacięte trzy gemy i koncert Mai Chwalińskiej. Polka "zamęczyła" swoją rywalkę

Maja Chwalińska potrafi solidnie "wkurzyć" swoje rywalki na korcie, bo stosuje nieprzyjemną dla nich taktykę zagrywania wysokich piłek w końcową część kortu. Przez jakiś czas to efekt, często przeciwniczki Polki próbują przechodzić do ataku i popełniają przy tym błędy. A do tego 22-latka potrafi jeszcze zmieniać tempo i styl, sprawnie przechodzi do slajsów. Raczej jej atutem nie jest jednak serwis, a tymczasem w Portugalii już w trzecim meczu z rzędu nie popełniła żadnego podwójnego błędu. Mało tego, wyżej notowanej rywalce nie dała nawet żadnej szansy na przełamanie!