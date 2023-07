Shai Zhang zagrała pierwszy mecz po incydencie w Budapeszcie

Wielka krzywda w Budapeszcie

Rywalka Amarissa Toth cieszyła się z tego odniesionego w szczęśliwy sposób, ewidentnie w wyniku krzywdy przeciwniczki (była to jej pierwsza "wygrana" w WTA w karierze), zwycięstwa. Została potępiona przez tenisowy świat. A słowa wsparcia dla 34-letniej tenisistki z Tianjin popłynęły z całego świata, m.in. od Ons Jabeur, Petry Kvitovej, Magdy Linette.

Shuai Zhang w weekend przyjechała do Warszawy na turniej BNP Paribas Warsaw Open. W rozmowie z Interią, dyrektor imprezy rozgrywanej na kortach Legii Mariusz Fyrstenberg, zapewnił, że zarówno Chinka jak i każda zawodniczka mająca problemy mentalne otrzyma pomoc psychologiczną. - Podczas turnieju będzie miała zapewnioną dodatkową pomoc psychologa. Dla zawodniczek jest specjalny pokoik, gdzie będą mogły skorzystać z takiego wsparcia. To bardzo dobre rozwiązanie. Bo sytuacje podobne do tych z Budapeszt w tenisie zdarzają się w karierze każdego zawodnika niejednokrotnie - powiedział znakomity przed laty deblista.