Set z Sabalenką, teraz zafundowała pogrom na Wimbledonie. Koniec meczu po 50 minutach

Katie Volynets plasuje się obecnie na 71. miejscu w rankingu WTA. Tak wysoko jeszcze nigdy nie była. Można się zatem zdziwić, co Amerykanka robi w eliminacjach Wimbledonu. Problem polegał na tym, że gdy zamykały się listy startowe do imprezy na londyńskiej trawie, 22-latka znajdowała się na początku drugiej setki, a to nie dawało jej bezpośredniego awansu do głównej drabinki. Gigantyczny skok w kobiecym notowaniu przyniósł dopiero triumf w turnieju WTA 125 w Makarskiej, w drugim tygodniu Roland Garros. Przed zmaganiami w Paryżu błysnęła w starciu z Aryną Sabalenką, urywając seta Białorusince.

Reklama