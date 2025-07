Set Polki dłuższy niż cały finał Świątek z Anisimovą. Stawką historyczny ćwierćfinał

Rzadko się zdarza, by w zawodach WTA grały ze sobą zawodniczki leworęczne, one są w tourze w zdecydowanej mniejszości. A to ręka dominujące u Mai Chwalińskiej i Jil Teichmann. W drugiej rundzie turnieju WTA 250 Polka walczyła o swoje historyczne osiągnięcie, pierwszy w karierze ćwierćfinał zawodów w głównym cyklu. Maja zaczęła świetnie, ale im dłużej rozwijało się to spotkanie, tym bardziej dominowała jej rywalka. Teichmann wygrała 7:6 (5), 6:2.