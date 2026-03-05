!criticalCSS &&

Set na 6:0 zakończył mecz Polki o ćwierćfinał WTA. Wielka chwila po ośmiu miesiącach

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

W lipcu zeszłego roku Katarzyna Kawa po raz ostatni była w stanie wygrać dwa kolejne spotkania w głównych drabinkach zawodów WTA. Wtedy, w Bastad, zagrała na mączce w finale zawodów rangi 125. Jesienią ambitnie szukała swoich szans na twardych kortach, głównie w Azji. I szło to opornie, podobnie jak na początku tego roku. Bo mimo że 33-latka była polską bohaterką podczas United Cup, to jednak singlowe wyniki wciąż nie dawały radości. A teraz być może właśnie przyszło przełamanie - podczas turnieju WTA 125 w Antalyi.

article cover
Katarzyna Kawa, Antalya 2026ORHAN CICEK/ANADOLUAFP

Gdy na początku stycznia Katarzyna Kawa i Jan Zieliński wygrali finałowy mecz w United Cup z Belindą Bencic i Jakobem Paulem, relację z tego spotkania zatytułowałem "Historyczny moment w Sydney. Królowa Katarzyna i król Jan. Polska z tytułem". Iga Świątek i Hubert Hurkacz też dołożyli swoje cegiełki, oboje wygrali ważne mecze, ale nie wszystkie. A Katarzyna z Janem dokonali rzeczy wielkiej - wygrali wszystkie potyczki, na liście pokonanych znalazły się wielkie nazwiska. To ich mecze decydowały o sukcesach w fazie play-off.

Kawa miała wtedy świetny okres gry, zresztą na zgrupowania reprezentacji stawiała się chętnie niemal w każdym terminie, przede wszystkim te w Billie Jean King Cup. Tyle że ona sama mówi wciąż o sobie, że nie jest deblistką. Chciałaby odnosić sukcesy w grze pojedynczej, po kilkunastu latach kariery wbić się do TOP 100. I zeszłej jesieni była dość blisko tego, brakowało kilkunastu pozycji, potrzebny był jeden bardzo dobry turniej.

Zobacz również:

Katarzyna Kawa wreszcie przerwała serię porażek. Ostatni mecz, choć w mikście, wygrała w United Cup. A później cieszyła się z Igą Świątek z tytułu
Tenis

Koniec serii w starciu Polki z finałową pogromczynią Sakkari. Turniejowa "5" na aucie

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Nie udało się, a teraz przyszedł czas obrony dorobku za zeszły sezon. Wkrótce spadnie bowiem doświadczonej Polce aż 181 oczek za zeszłoroczny finał w Bogocie (z kwalifikacjami), to ponad 1/3 jej całego dorobku.

    Do startu drugiego turnieju WTA 125 w Antalyi Katarzyna miała siedem kolejnych singlowych porażek, od jesieni zeszłego roku. W głównych drabinkach nie wygrała dwóch spotkań z rzędu od zeszłego lata. A taka seria w końcu musi mieć jakieś niezbyt przyjemne konsekwencje.

    Zobacz również:

    Julia Putincewa rywalizowała o awans do drugiej rundy WTA 1000 w Indian Wells
    Tenis

    Przyjaciółka Sabalenki pokonana, triumf Kazaszki. Gwiazda WTA odpada z Indian Wells

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      WTA Antalya. Katarzyna kawa kontra Ipek Oz. Stawką ćwierćfinał turnieju

      W zeszłym tygodniu 33-latka z Krynicy-Zdrój miała sporego pecha, już w pierwszej rundzie wpadła na Moyukę Uchijimę, która później wygrała całe zawody. Także i teraz los nie okazał się zbyt łaskawy - wskazał Mayar Sherif z Egiptu, rozstawioną tu z "5", specjalistkę od gry na mączce. I wygrała to spotkanie, po trzysetowej batalii. Przejęła uprzywilejowaną pozycję rywalki w drabince.

      Kobieta ubrana w sportową odzież i czapkę z daszkiem ściska rękę w geście triumfu, trzymając rakietę tenisową, z wyraźną determinacją na twarzy na tle siatki tenisowej.
      Katarzyna KawaFoto OlimpikAFP

      Dziś w Antalyi, a właściwie w Belek koło tego kurortu, miało być dużo łatwiej. Turczynka Ipek Oz to zawodniczka z szóstej setki rankingu, w Megasaray Hotels Open gra dzięki dzikim kartom. Niemniej w 2022 roku była w połowie drugiej setki, a w środę rozbiła 6:0 i 6:1 Ukrainkę Katarinę Zawacką. Polka musiała więc uważać.

      To spotkanie miało trzy fazy, w tym dwie dobre z punktu widzenia naszej reprezentantki. Szybko odskoczyła na 5:0, miała dwa breaki przewagi. Przy czym nie było to aż tak jednostronne widowisko, Ipek Oz również wypracowała sobie trzy okazje do przełamań. Tyle że nie postawiła tej najważniejszej kropki.

      Zobacz również:

      Maja Chwalińska
      Tenis

      As zakończył seta na starcie Polki w WTA. Zwrot w drugim. Awans turniejowej "7"

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa

        A później Turczynka nagle się odrodziła, teraz to ona wygrała cztery gemy z rzędu. Doprowadziła do wyniku 4:5, serwowała po remis. Po trzech akcjach to jednak Kawa miała trzy setbole, drugiego wykorzystała.

        I to było potwierdzeniem, że mecz wszedł w tę trzecią fazę. A była ona bliźniacza do pierwszej, ale z taką różnicą, że tym razem Turczynka nie wróciła. Polka wygrała drugiego seta 6:0, mimo że też sama musiała trzy razy bronić się przed przełamaniem. Zachowała koncentrację, jest w ćwierćfinale.

        A o półfinał zagra w piątek z Hiszpankką Leyre Romero Gormaz lub Słowenką Tamarą Zidanšek. Obie niemal sąsiadują z Kawą w rankingu WTA.

        Antalya 2 (Women)
        1/8 finału
        05.03.2026
        08:40
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Zobacz również:

        Jelena Rybakina wygrała pokazowy turniej przed startem Indian Wells
        Tenis

        Rybakina ograła Świątek, ale co się stało później. Skandal w Indian Wells

        Katarzyna Koprowicz
        Katarzyna Koprowicz
        Katarzyna Kawa świetnie prezentuje się podczas turnieju ITF W100 w Macon
        Katarzyna KawaDAX Images / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
        Kawa/Zieliński - Gauff/Harrison. Skrót meczuPolsat Sport
        Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja