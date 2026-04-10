Set do zera na koniec meczu Linette z Kostiuk. Teatr jednej aktorki w Gliwicach

Mateusz Stańczyk

Rozpoczęła się dwudniowa rywalizacja pomiędzy Polską i Ukrainą o awans do finałów BJK Cup. Na "dzień dobry" zobaczyliśmy w akcji Magdę Linette. Poznanianka od razu rozgrywała bardzo istotny pojedynek z perspektywy naszej reprezentacji. Jej przeciwniczką była Marta Kostiuk. Na początku spotkania obserwowaliśmy zaciętą walkę, ale od końcówki pierwszego seta nastąpiła dominacja zawodniczki wschodnich sąsiadów. Ostatecznie Ukrainka wygrała 6:4, 6:0. Oto jak wygląda teraz sytuacja Polek.

Magda Linette walczyła z Martą Kostiuk podczas BJK Cup w Gliwicach
Magda Linette walczyła z Martą Kostiuk podczas BJK Cup w GliwicachSebastian SienkiewiczNewspix.pl

Tak jak przed rokiem, mecz Polska - Ukraina decyduje o tym, która reprezentacja zamelduje się w finałach BJK Cup w Shenzhen, które zostaną rozegrane we wrześniu. Nasze zawodniczki, chociaż ponownie mogły zagrać przed własną publicznością, znów przystąpiły do zmagań osłabione brakiem Igi Świątek oraz Magdaleny Fręch. W zeszłym sezonie tuż przed spotkaniem wypadła jeszcze Magda Linette z powodu choroby. Tenisistki wschodnich sąsiadów wygrały wówczas rywalizację 3-0.

Wtedy rozgrywano ją jeszcze w formule do dwóch wygranych spotkań, gdyż był to turniej kwalifikacyjny, w którym brała również udział Szwajcaria. Teraz Polki i Ukrainki miały stoczyć bezpośrednią batalię, rozciągniętą na dwa dni. Awans zapewni sobie ta kadra, która zwycięży w co najmniej trzech pojedynkach. Po czwartkowym losowaniu okazało się, że jako pierwsze do gry wkroczą Magda Linette oraz Marta Kostiuk. Z perspektywy naszej reprezentacji był to niezwykle istotny mecz. Polki potrzebowały wygranej Poznanianki, by realnie włączyć się do walki o miejsce w finałach, bowiem to tenisistki wschodnich sąsiadów znajdowały się w roli zdecydowanych faworytek.

BJK Cup: Magda Linette kontra Marta Kostiuk

Mecz rozpoczął się od serwisu Kostiuk. Na początku obserwowaliśmy zaciętą rywalizację. Już premierowe rozdanie przyniosło nam walkę na przewagi. Ostatecznie Marta nie musiała jednak bronić break pointów i zainaugurowała spotkanie od prowadzenia. W następnych minutach panie zdobywały sporo punktów na returnie, ale kluczowe akcje wpadały na konto zawodniczek dysponujących podaniem. Panie szły gem za gem, żadna nie odpuszczała ani przez moment.

Po tym, jak Ukrainka dorzuciła piąte "oczko", nadszedł pierwszy poważny test dla Linette. Musiała utrzymać serwis, by pozostać w grze po zwycięstwo w partii. Kostiuk wyraźnie przycisnęła. Chociaż Magda prowadziła 30-15, to po dwóch skutecznych i ofensywnych akcjach Marty pojawił się break point, który był jednocześnie setbolem. Piłka weszła do gry po serwisie, rozpoczęła się wymiana. I niestety - lepiej wytrzymała ją reprezentantka naszych wschodnich sąsiadów. Poznanianka popełniła błąd i w taki oto sposób premierowa odsłona trafiła na konto Kostiuk wynikiem 6:4.

Jak się później okazało - przełamanie z końcówki pierwszej części pojedynku miało istotne znaczenie dla wydarzeń z początku drugiej odsłony. Marta poszła za ciosem, szybko zgarnęła następne rozdanie na returnie. Na tablicy wyników zrobiło się 6:4, 2:0 z perspektywy Ukrainki. Tuż przed zmianą stron nastał cień nadziei dla Linette na szybkie zniwelowanie straty przełamania. Pojawił się pierwszy w meczu break point dla Magdy, ale niestety - Polka zanotowała nieskuteczny odbiór serwisu. Finalnie Kostiuk dorzuciła piąte "oczko" z rzędu.

W czwartym gemie Magda walczyła o przerwanie złej serii. Mimo kilku okazji na utrzymanie podania, doszło do następnego przełamania. Ostatecznie Poznanianka nie zdobyła już ani jednego "oczka" w tej rywalizacji. W trakcie szóstego rozdania Marta wróciła ze stanu 30-40 i kolejnym breakiem dopełniła niesamowitą serię ośmiu wygranych gemów z rzędu. Kostiuk triumfowała w całym meczu 6:4, 6:0. Wynik, którego trudno było się spodziewać przy stanie 4:4 w pierwszym secie. W ten sposób sytuacja Polek staje się niezwykle trudna. Elina Switolina może wyprowadzić swoją kadrę na prowadzenie 2-0 po premierowym dniu zmagań, jest wyraźną faworytką starcia z Katarzyną Kawą.

Mecz Polska - Ukraina w BJK Cup

piątek, 10 kwietnia (od godz. 16:00):

  • Magda Linette - Marta Kostiuk 4:6, 0:6
  • Katarzyna Kawa - Elina Switolina

sobota, 11 kwietnia (wstępny plan spotkań, od godz. 12:00):

  • Maja Chwalińska/Katarzyna Kawa - Nadia Kiczenok/Ludmyła Kiczenok
  • Magda Linette - Elina Switolina
  • Katarzyna Kawa - Marta Kostiuk

stan rywalizacji: 1-0 dla Ukrainy (awans do wrześniowych finałów w Shenzhen wywalczy ta ekipa, która wygra co najmniej trzy spotkania)

Mecz Polska - Ukraina w ramach BJK Cup można śledzić na sportowych antenach Polsatu. Na relacje LIVE z Gliwic zapraszamy do Interia Sport.

Magda LinetteIZHAR KHANAFP
Marta Kostiuk
Marta KostiukFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Katarzyna KawaFoto Olimpik/Nur Photo AFP
