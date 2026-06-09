Serena Williams wróciła do gry, od razu taki mecz. Turniejowe "3" za burtą

Dokładnie 2 września 2022 roku w 1/16 finału US Open ostatni raz na korcie mogliśmy zobaczyć Serenę Williams. 44-latka uległa wówczas 5:7, 7:6(4), 1:6 Ajli Tomljanovic i odpadła z rywalizacji. Od tamtej pory nie występowała a najważniejszych turniejach. Wykreślono ją nawet z listy ITIA (Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa). Jesienią 2025 roku jednak na nią wróciła, a do gry mogła oficjalnie przystąpić pod koniec lutego tego roku.

Co więcej, w mediach pojawiły się szokujące informacje, jakoby miała ona wrócić na kort. I tak się stało. Legendarna tenisistka przystąpiła do gry w turnieju rangi WTA 500 HSBC Championships na londyńskich kortach Queen's Club, jednakże nie w singlu, a w deblu. Do rywalizacji przystąpiła wspólnie z młodszą o 25 lat Victorią Mboko.

W pierwszej rundzie zmagań zmierzyć im się przyszło z rozstawionymi z "3" Nicole Melichar-Martinez oraz Erin Routliffe. I zaczęły nadspodziewanie dobrze. Najpierw utrzymały swój serwis, a w następnym gemie przełamały rywali, dzięki czemu prowadziły 2:0. W pewnym momencie tablica wyników wskazywała nawet 4:1 dla pary amerykańsko-kanadyjskiej.

Wtedy jednak do gry wróciły rywalki. Te wreszcie złapały swój i zaczęły grać na swoim poziomie. Po chwili przełamały powrotnie Williams i Mboko, a także wygrały swój serwis. Przed decydującym momentem partii było po 5. Zwyciężczynie całej partii wyłonił jednak tie-break. Jego kapitalnie zaczęły Amerykanka i Kanadyjka, bowiem po kilku akcjach wygrywały 4:1. Następnie po raz kolejny przełamały rywalki i doprowadziły do piłek setowych (6:2). Wykorzystały już pierwszą, dzięki czemu zapisały na swoim koncie seta.

Świetna gra Williams i Mboko. Będą grać dalej

Druga partia wyglądała niezwykle bliźniaczo do pierwszej. Choć rozstawiony duet Melichar-Martinez/Routliffe rozpoczął od wygranego gema przy własnym serwisie, to potem było już nieco gorzej. Williams i Mboko doprowadziły do wyrównania, a następnie przełamały rywalki. Po zaledwie kilku minutach seta było już 3:1.

Co więcej, 19-latka wraz z 44-latką dalej grały znakomicie i wywalczyły sobie podwójne przełamanie (5:2). Oznaczało to, że po przerwie będą zagrywać po wygraną w meczu. I tak się stało. Serena Williams posłała dwa asy serwisowe z rzędu, dzięki czemu doprowadziła do piłek meczowych.

Ostatecznie para nie oddała prowadzenia i zwyciężyła cały mecz 7:6(4), 6:2. W ten sposób Williams i Mboko zameldowały się w ćwierćfinale turnieju w Londynie.

Serena Williams London Entertainment / SplashNews.com East News

Serena Williams JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Victoria Mboko Minas Panagiotakis AFP





Kansas City Stadium gotowy na mistrzostwa świata 2026. WIDEO ELENA BOFFETTA / AFPTV / AFP AFP