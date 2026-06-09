Serena Williams wróciła do gry, od razu taki mecz. Turniejowe "3" za burtą

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Po blisko czterech latach nieobecności na korcie do gry wróciła Serena Williams. Legendarna tenisistka wystąpiła w grze podwójnej w turnieju rangi WTA 500 - HSBC Championships. Wspólnie z Victorią Mboko zmierzyły się z rozstawionymi z "3" Nicole Melichar-Martinez oraz Erin Routliffe. Rywalizacja potoczyła się w dość niespodziewanym kierunku, bowiem 7:6(4), 6:2 lepsze okazały się właśnie Amerykanka i Kanadyjka.

Serena Williams (po prawej) oraz Victoria Mboko (po lewej)
Serena Williams (po prawej) oraz Victoria Mboko (po lewej)Adam Davy/PA Images via Getty ImagesGetty Images

Dokładnie 2 września 2022 roku w 1/16 finału US Open ostatni raz na korcie mogliśmy zobaczyć Serenę Williams. 44-latka uległa wówczas 5:7, 7:6(4), 1:6 Ajli Tomljanovic i odpadła z rywalizacji. Od tamtej pory nie występowała a najważniejszych turniejach. Wykreślono ją nawet z listy ITIA (Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa). Jesienią 2025 roku jednak na nią wróciła, a do gry mogła oficjalnie przystąpić pod koniec lutego tego roku.

Co więcej, w mediach pojawiły się szokujące informacje, jakoby miała ona wrócić na kort. I tak się stało. Legendarna tenisistka przystąpiła do gry w turnieju rangi WTA 500 HSBC Championships na londyńskich kortach Queen's Club, jednakże nie w singlu, a w deblu. Do rywalizacji przystąpiła wspólnie z młodszą o 25 lat Victorią Mboko.

Zobacz również:

Maja Chwalińska
Tenis

Chwalińska już po spotkaniu z Rutnickim. Błyskawicznie zabrała głos

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

W pierwszej rundzie zmagań zmierzyć im się przyszło z rozstawionymi z "3" Nicole Melichar-Martinez oraz Erin Routliffe. I zaczęły nadspodziewanie dobrze. Najpierw utrzymały swój serwis, a w następnym gemie przełamały rywali, dzięki czemu prowadziły 2:0. W pewnym momencie tablica wyników wskazywała nawet 4:1 dla pary amerykańsko-kanadyjskiej.

Wtedy jednak do gry wróciły rywalki. Te wreszcie złapały swój i zaczęły grać na swoim poziomie. Po chwili przełamały powrotnie Williams i Mboko, a także wygrały swój serwis. Przed decydującym momentem partii było po 5. Zwyciężczynie całej partii wyłonił jednak tie-break. Jego kapitalnie zaczęły Amerykanka i Kanadyjka, bowiem po kilku akcjach wygrywały 4:1. Następnie po raz kolejny przełamały rywalki i doprowadziły do piłek setowych (6:2). Wykorzystały już pierwszą, dzięki czemu zapisały na swoim koncie seta.

Świetna gra Williams i Mboko. Będą grać dalej

Druga partia wyglądała niezwykle bliźniaczo do pierwszej. Choć rozstawiony duet Melichar-Martinez/Routliffe rozpoczął od wygranego gema przy własnym serwisie, to potem było już nieco gorzej. Williams i Mboko doprowadziły do wyrównania, a następnie przełamały rywalki. Po zaledwie kilku minutach seta było już 3:1.

Zobacz również:

Maja Chwalińska
Roland Garros

"Odchylenie od normy i skok do innego świata". Chwalińska dała nadzieję

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

Co więcej, 19-latka wraz z 44-latką dalej grały znakomicie i wywalczyły sobie podwójne przełamanie (5:2). Oznaczało to, że po przerwie będą zagrywać po wygraną w meczu. I tak się stało. Serena Williams posłała dwa asy serwisowe z rzędu, dzięki czemu doprowadziła do piłek meczowych.

Ostatecznie para nie oddała prowadzenia i zwyciężyła cały mecz 7:6(4), 6:2. W ten sposób Williams i Mboko zameldowały się w ćwierćfinale turnieju w Londynie.

Zobacz również:

Maja Chwalińska
Tenis

Chwalińska już po spotkaniu z Rutnickim. Błyskawicznie zabrała głos

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Kobieta o długich falowanych blond włosach ubrana na czarno, z delikatnym makijażem i naszyjnikiem, patrzy w bok z poważnym wyrazem twarzy.
Serena WilliamsLondon Entertainment / SplashNews.comEast News
Serena Williams
Serena WilliamsJOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Uśmiechnięta młoda kobieta w sportowej odzieży i niebieskiej czapce z daszkiem stoi na tle rozmytego tłumu kibiców podczas wydarzenia sportowego.
Victoria MbokoMinas PanagiotakisAFP


Kansas City Stadium gotowy na mistrzostwa świata 2026. WIDEOELENA BOFFETTA / AFPTV / AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja