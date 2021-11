Przypomnijmy, że Shuai oskarżyła byłego wicepremiera tego kraju o napaść seksualną. I od od 2 listopada, kiedy w mediach społecznościowych stwierdziła, że Zhang Gaoli napastował ją seksualnie, nie ma z nią żadnego kontaktu. Co prawda chińskie media 18 listopada opublikowały wiadomość email, która miała pochodzić od zawodniczki, ale w żadnym wypadku nie uspokoiło to nastrojów. Możemy przeczytać w niej bowiem, że nie tylko nic jej nie grozi, a tylko odpoczywa w domu, ale że też... nigdy nie oskarżyła polityka o napaść.



As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Reklama As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Maria Andrejczyk 6.66% Iga Baumgart-Witan 2.47% Jan Błachowicz 1.92% Patryk Dobek 3.19% Jan-Krzysztof Duda 2.17% Kajetan Duszyński 2.04% Paweł Fajdek 2.75% Maryna Gąsienica-Daniel 0.85% Małgorzata Hołub-Kowalik 1.76% Hubert Hurkacz 5.73% Justyna Iskrzycka, Karolina Naja, Anna Puławska, Helena Wiśniewska 1.93% Natalia Kaczmarek 1.83% Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko, Katarzyna Zillmann 1.99% Malwina Kopron 1.55% Dawid Kubacki 3.04% Bartosz Kurek 2.84% Wilfredo Leon 3.58% Robert Lewandowski 7.89% Natalia Maliszewska 1.15% Tadeusz Michalik 0.64% Aleksandra Mirosław 0.81% Katarzyna Niewiadoma 1.61% Wojciech Nowicki 2.94% Jolanta Ogar-Hill i Agnieszka Skrzypulec 1.01% Kamil Stoch 3.89% Iga Świątek 7.13% Justyna Święty-Ersetic 5.16% Dawid Tomala 3.18% Anita Włodarczyk 8.15% Karol Zalewski 1.3% Bartosz Zmarzlik 3.66% Piotr Żyła 5.19%

głosów: 8042

"Jeśli chodzi o ostatnie wiadomości opublikowane na stronie WTA, ich treść nie została przez mnie zweryfikowana i to odbyło się bez mojej zgody. Informacje w nich zawarte, łącznie z zarzutem napaści na tle seksualnym, nie są prawdziwe" - możemy przeczytać w rzekomej wiadomości od Peng.





Wzbudziło to spory niepokój władz WTA, które przekazał szef tej organizacji Steve Simon. - Trudno mi uwierzyć, że Shuai rzeczywiście napisała ten mejl. Wykazała się niezwykłą odwagą, opisując zarzut napaści seksualnej ze strony byłego najwyższego urzędnika chińskiego rządu. WTA i reszta świata potrzebują niezbitego i zweryfikowanego dowodu na to, że jest bezpieczna. Wielokrotnie próbowałem się z nią skontaktować za pomocą różnych form komunikacji, ale bezskutecznie. Peng Shuai musi mieć możliwość, aby mówić swobodnie, bez przymusu i zastraszania. Jej zarzut napaści na tle seksualnym musi zostać zbadany z pełną przejrzystością i bez cenzury - powiedział.

Równolegle w mediach społecznościowych ruszyła akcja #WhereIsPengShuai, wspierająca poszukiwania Chinki. Włączyło się w nią wiele byłych i obecnych gwiazd tenisa, w tym Agnieszka Radwańska, Maria Sakkari czy nawet Gerard Pique. Bardzo mocny głos w sprawie zabrała także Serena Williams.

"Jestem zdruzgotana i wstrząśnięta wiadomością o mojej rówieśniczce, Peng Shuai. Mam nadzieję, że jest bezpieczna i jak najszybciej zostanie odnaleziona. Trzeba to zbadać i nie wolno nam milczeć. Przesyłam wyrazy miłości do niej i jej rodziny w tym niesamowicie trudnym czasie" - napisała za pośrednictwem Twittera Williams.

Sprawa zatacza coraz szersze kręgi, a Chińczycy, którzy niebawem organizują zimowe igrzyska olimpijskie, z całą pewnością nie będą mogli zamieść jej pod dywan. Inaczej mogą narazić się nawet na bojkot igrzysk, co byłoby dla nich mocnym wizerunkowym ciosem.



KK

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie /INTERIA.PL