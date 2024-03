Serena Williams w ogniu krytyki. Fani grzmią. "Nigdy ci tego nie wybaczymy"

Simona Halep doczekała się sprawiedliwości. Kibice od razu przypomnieli sobie o wpisie Sereny Willams

Simona Halep nie miała zamiaru przejmować się słowami Sereny Williams i po ogłoszeniu wyroku Międzynarodowej Agencji Integralności Tenisa zapowiedziała, że nie podda się bez walki i powtórzyła, że jest niewinna. W lutym bieżącego roku rumuńska sportsmenka zeznawała przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu. 5 marca w końcu poznała decyzję i doczekała się sprawiedliwości - jej z początku czteroletnie zawieszenie skrócono bowiem zaledwie do dziewięciu miesięcy . Oznacza to, że Halep może już wrócić do na kort.

Po tej informacji głos ponownie zabrali kibice. Ci niemal od razu zwrócili się do Sereny Williams i otwarcie skrytykowali ją za jej wpis z września ubiegłego roku. Jednogłośnie stwierdzili oni, że Amerykanka powinna przeprosić rywalkę za swoje słowa. "Nigdy ci tego nie zapomnimy, nigdy nie wybaczymy", "9 to jeszcze lepsza liczba. Ps. Serena, nigdy nie jest za późno, żeby przeprosić", "I co teraz? Halep zasługuje na publiczne przeprosiny. To, co zrobiłaś, było haniebne", "I co teraz powiesz?" - pisali internauci w mediach społecznościowych.