Serena Williams w centrum afery. Internauci grzmią. "Absolutnie obrzydliwe"

Serena Williams to jedna z najwybitniejszych tenisistek w historii sportu. Amerykanka przez lata dominowała na światowych kortach, zdobywając 23 tytuły wielkoszlemowe w singlu, cztery złote medale olimpijskie oraz przez 319 tygodni zajmując pozycję liderki rankingu WTA. Jej siła, charyzma i mentalność zwyciężczyni sprawiły, że stała się ikoną nie tylko tenisa, ale i całego sportu.

W 2022 roku Serena Williams oficjalnie zakończyła zawodową karierę, tłumacząc swoją decyzję chęcią skupienia się na rodzinie i nowych projektach. Od tamtej pory aktywnie działa poza kortem, rozwijając biznesy i udzielając się medialnie. Williams jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco relacjonuje swoje życie prywatne, pokazując codzienność mamy, przedsiębiorczyni i influencerki.

Po zakończeniu kariery internauci nie mogli wyjść z podziwu nad sylwetką amerykańskiej tenisistki. Gołym okiem było widać, że sporo schudła i zaczęła dbać o siebie jeszcze bardziej niż wcześniej. Choć początkowo podkreślała, że to efekt ciężkiej pracy, treningów i samodyscypliny, z czasem przyznała, że wspomagała się środkami na odchudzanie. Serena schudła 14 kg, korzystając z leku stosowanego w leczeniu otyłości i cukrzycy, a następnie została ambasadorką preparatu.

Serena Williams promuje środki na odchudzanie podczas Super Bowl. Kibice oburzeni

Jedna z reklam z jej udziałem została wyemitowana podczas tegorocznego finału Super Bowl i wywołała ogromne kontrowersje. "Po porodzie moje ciało potrzebowało dodatkowego wsparcia. GLP-1 pomógł mi wrócić do formy" - mówiła w spocie.

Reklama z Sereną Williams rozgrzała internautów, którzy zarzucają jej promowanie kontrowersyjnego leku i brak odpowiedzialności jako sportowej ikony. Dodatkowe emocje wzbudził fakt, że jej mąż, Alexis Ohanian, jest inwestorem w firmie produkującej specyfik.

W sieci pojawiło się wiele ostrych komentarzy. "Przedstawiamy największe rozczarowanie wśród sportowców - Serenę Williams. Idź ze swoimi zastrzykami i radami gdzie indziej", "Znana sportsmenka wciskająca ludziom środki odchudzające nie znalazła się w moim bingo na Super Bowl", "Wstyd", "Absolutnie obrzydliwe" - czytamy w serwisie X. Mimo krytyki Williams nie ukrywa, że dzięki preparatom "czuje się lekka fizycznie i psychicznie" i wreszcie dobrze w swoim ciele.

