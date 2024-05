Serena Williams ujawniła to po latach. Zaskoczyła wszystkich kibiców

Serena Williams to wciąż jedna z najbardziej utytułowanych tenisistek w historii. Polscy kibice doskonale pamiętają jej zmagania z Agnieszką Radwańską, gdy nie dawała Polce szans na zwycięstwo, prezentując nowoczesny styl tenisa oparty na sile. Przez pewien czas Amerykanka mogła czuć się niepokonana. Wiele lat rywalizowała jednak z Marią Szarapową. O ich konflikcie rozpisywały się media - zawodniczki miały według nich czuć do siebie niechęć.

Serena Williams szczerze o relacji z Szarapową

Fani zaskoczeni? Niektórzy wiedzieli wcześniej

Co ciekawe, wielokrotnie widać było, że panie nie do końca akceptują się poza kortem. W słynnym wywiadzie Szarapowej dla "Rolling Stone" pojawiła się kwestia zwrócenia uwagi przez Rosjankę na zachowania rywalki oraz jej skomplikowanej relacji z ówczesnym partnerem. Twierdziła, że Williams jest "nudna" i jeśli "chce być z kimś, kto ma czarne serce", to jest to jej wybór.