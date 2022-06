Serena Williams rzuca wyzwanie gwiazdom. Ta deklaracja wisiała w powietrzu

40-letnia zawodniczka, która w karierze wygrała aż 23 turnieje wielkoszlemowe (w tym siedem razy Wimbledon) zaliczyła przed prestiżową imprezą krótkie przetarcie w deblowym turnieju w Eastbourne. Grając w duecie z Ons Jabeur dotarła do półfinału, po czym zmuszona była się wycofać z uwagi na uraz swojej partnerki.

Serena Williams rzuca wyzwanie gwiazdom

W pierwszej rundzie Wimbledonu Williams zmierzy się z Harmony Tan, notowaną na początku drugiej setki rankingu WTA. Nie ulega jednak wątpliwości, że ambicje Amerykanki sięgają znacznie dalej, niż drugiej rundy. W rozmowie z mediami przed turniejem między wierszami dała do zrozumienia, że interesuje ją zwycięstwo.

Zapytana o to, jakie są jej oczekiwania związane z imprezą odpowiedziała krótko. - Znasz odpowiedź - stwierdziła. - Mam bardzo ambitne cele, ale... zobaczymy. Nie mam póki co zamiaru na to odpowiadać - dodała.

Biuro prasowe Wimbledonu zinterpretowało tę wypowiedź jednoznacznie. - Niewypowiedziane "jestem tu, by wygrać" wisiało w powietrzu, wypisane jak na sześciometrowym neonie - napisano.

Serena Williams już w trzeciej rundzie może zagrać z rozstawioną z "szóstką" Karoliną Pliskovą. Byłby to dla niej pierwszy, poważny sprawdzian umiejętności. Gdyby udało się jej pokonać tę przeszkodę, najwyżej notowaną z możliwych rywalek w czwartej rundzie jest Cori "Coco" Gauff, młoda rodaczka i finalistka niedawnego French Open. Z Igą Świątek, uznawaną za główną faworytkę mogłaby zagrać w półfinale. Naturalnie zakładając, że obie zawodniczki do niego dotrą.

