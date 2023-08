Serena Williams poznała płeć dziecka. Mąż zrobił jej psikusa [WIDEO]

Serena Williams uznawana jest za jedną z najlepszych tenisistek w historii. Jej miano wcale nie powinno jednak nikogo dziwić. Amerykanka bowiem bez wątpienia przyczyniła się do popularyzacji tejże dyscypliny, wielokrotnie triumfowała również w turniejach wielkoszlemowych. Jej kariera zeszła jednak na dalszy plan we wrześniu 2017 roku. Wówczas na świat przyszła córka pierwsza córka tenisistki, Alexis Olympia Ohanian Jr. Wówczas sportsmenka zrobiła sobie dłuższą przerwę od rywalizacji, by nacieszyć się macierzyństwem. 41-latka co prawda wróciła później na kort, jednak jej występy od tamtej pory nie były już na tak wysokim poziomie.