Serena Williams zdecydowała się opublikować wzruszające nagranie na Twitterze. Chodzi w nim o jej przyjaciółkę, która zmaga się z ciężką chorobą.

Tenisistka wyznała, że Esther Lee choruje na raka trzustki. Ten został zdiagnozowany jeszcze w zeszłym roku. Mówiąc o tym, Williams miała wyraźnie łzy w oczach.

Kobieta przez wiele lat pełniła role fizjoterapeutki sióstr Williams. "Moja przyjaciółka odegrała wielką rolę w mojej własnej drodze do zdrowia, a teraz potrzebuje naszej pomocy w walce z rakiem trzustki" - wyznała Amerykanka.

Williams chce przyczynić się do walki z rakiem trzustki

40-latka przyznała, że jej przyjaciółka postanowiła włączyć się do biegu charytatywnego na uniwersytecie UCLA jako starterka. Podczas wydarzenia będą zbierane pieniądze dla Fundacji Hirshberga, która zajmuje się badaniami nad rakiem trzustki.

Tym samym Williams chciała zaprosić swoich fanów do dołączenia do zespołu Esther. Wszystko po to, aby wspólnymi siłami zmienić losy chorych na raka trzustki i przyczynić się do znalezienia odpowiedniego leku na tę straszną chorobę.

