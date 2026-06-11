Serena Williams jednak opuszcza Londyn. Zapadła decyzja. Fatalne okoliczności

Cały tenisowy świat z wielką ciekawością czekał na wielki powrót Sereny Williams na trawiaste korty. W Londynie Amerykanka wystąpiła w deblu, a jej partnerką była Victoria Mboko, podopiczna Wima Fissette'a.

Amerykanka i Kanadyjka weszły w rywalizację w dobrym stylu. W pierwszej rundzie pokonały Nicole Melichar-Martinez i Erin Routliffe 2:0 (7:6(2), 6:2).

Ich rywalki były rozstawione z trójką. Mimo to nie potrafiły nawiązać walki w drugim secie, a Serena Williams i Victoria Mboko przeszły dalej.

Fatalne wieści ws. Sereny Williams. Dla niej w Londynie to już koniec

Niestety, do drugiego meczu z udziałem Amerykanki i Kanadyjki już nie dojdzie. Spotkanie musiało zostać poddane, ponieważ Victoria Mboko doznała kontuzji kolana.

- To straszne wieści dla bardzo utalentowanej młodej zawodniczki. Oznacza to również, że powrót Sereny Williams na korty w Londynie dobiegł końca. Teraz uda się do Berlina - tłumaczy dziennikarz James Gray (The i Paper Sport).

Właśnie w takich fatalnych okolicznościach Serena Williams zakończyła swój udział w turnieju w Londynie.

Teraz Serena Williams udaje się do Berlina, gdzie zorganizowany zostanie turniej WTA 500.

Laura Siegemund i Leylah Fernandez, które miały być rywalkami Sereny Williams i Victorii Mboko, awansowały bezpośrednio do kolejnej rundy turnieju w Londynie.

Serena Williams w swojej karierze wygrała aż 23 wygrane turnieje deblowe, w tym 14 wielkoszlemowych. W grze podwójnej sięgała również trzykrotnie po olimpijskie złoto (Sydney 2000, Pekin 2008 i Londyn 2012).

Wielkoszlemowe tytuły Sereny Williams w deblu:

Australian Open: 2001, 2003, 2009, 2010

Roland Garros: 1999, 2010

Wimbledon: 2000, 2002, 2008, 2009, 2012, 2016

US Open: 1999, 2009

Serena Williams JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Serena Williams AFP

Serena Williams AFP





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