Serce rywalki Świątek jest już zajęte? Spotyka się z synem miliardera

Emma Raducanu choć jest jedną z najpopularniejszych tenisistek świata, wcale nie ma na swoim koncie zbyt wielu sportowych osiągnięć. Urodzona w Toronto zawodniczka już od paru dobrych lat występuje na arenach międzynarodowych, do tej pory udało jej się wygrać zaledwie 3 turnieje ITF oraz jeden turniej WTA. Nie był to jednak byle jaki triumf - brytyjska gwiazda we wrześniu 2021 roku została bowiem mistrzynią wielkoszlemową podczas turnieju US Open. Wówczas pokonała w finale Kanadyjkę Leylah Fernandez 6:4, 6:3.