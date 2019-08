Serbski tenisista Janko Tipsarević poinformował, że w listopadzie zakończy karierę. 35-latka, triumfatora czterech turniejów ATP w grze pojedynczej, czekają jeszcze występy w wielkoszlemowym turnieju US Open i udział w kilku niższych rangą turniejach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mioduski: Pieniądze w kwalifikacjach pokrywają koszty. Wideo TV Interia

Pożegnanie z kortami zaplanował w Madrycie, gdzie odbędzie się finałowy turniej Pucharu Davisa (18-24 listopada) w nowej formule z udziałem 18 drużyn.

Reklama

"To było niesamowite 16 lat. Ostatnio wiele myślałem i zadawałem sobie pytanie, co jest dla mnie ważne na obecnym etapie życia, co sprawia mi radość. Stąd decyzja o tym, by zakończyć zawodową karierę" - zakomunikował Tipsarević.

Najwyższe miejsce w rankingu ATP - ósme - zajmował w kwietniu 2012 roku. Spośród turniejów wielkoszlemowych najwyżej był w US Open - dwukrotnie dotarł do ćwierćfinału.

Podczas kariery miał wiele problemów zdrowotnych; przeszedł aż siedem operacji i zabiegów.

olga/ pp/