Sensacyjny zwrot akcji. Serena Williams zmienia życiową decyzję

41-letnia zawodniczka w sierpniu napisała w jednym z czasopism, że zamierza "ewoluować z dala od tenisa" i, chociaż oficjalnie nie potwierdziła, że US Open to jej ostatni turniej w karierze, to przed każdym meczem w Nowym Jorku trybuny oddawały jej hołd, a po przegranym spotkaniu z Ajlą Tomljanovic w trzeciej rundzie emocjonalnie żegnała się z publicznością.

"Nie zakończyłam kariery. Szanse na powrót są bardzo wysokie. Możecie przyjść do mojego domu, jest tam kort" - mówiła Serena Williams na konferencji prasowej w San Francisco.

23-krotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych, która zaczęła podbijać tenisowy świata jako nastolatka, zdradziła, że brak przygotowań do kolejnego turnieju po US Open nie był dla niej naturalny.

"Tak naprawdę nie mam jeszcze przemyśleń na temat emerytury. Kiedy jednak obudziłam się pewnego dnia, wyszłam na kort i pierwszy raz pomyślałam o tym, że nie gram w zawodach, czułam się dziwnie. To był jakby pierwszy dzień nowego życia i cieszyłam się nim, ale cały czas staram się znaleźć równowagę" - powiedziała Serena Williams.