Sensacyjny triumf Polki! Wielka nagroda, gwiazda już czeka

Magdalena Fręch brała udział w kwalifikacjach do turnieju WTA w Indian Wells. Przegrała w ich finale, ale... "wskoczyła" do głównej drabinki jako "szczęśliwa przegrana". Nocą z czwartku na piątek zagrała w meczu pierwszej rundy przeciwko notowanej w rankingu na 78. miejscu Marynie Zanevskiej. Mimo, iż weszła do rywalizacji "z marszu" i przegrała pierwszego seta, zdołała odwrócić losy meczu i awansować dalej, zwyciężając 4:6, 6:4, 6:2. W nagrodę czeka ją pojedynek z jedną z czołowych tenisistek globu.